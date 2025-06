Aumentano i prezzi di benzina e diesel i rincari Regione per Regione per effetto della guerra Israele-Iran

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, i prezzi di benzina e diesel continuano a salire, regione dopo regione. I rincari, già evidenti nelle ultime settimane, riflettono le incertezze geopolitiche che influenzano il mercato energetico. Secondo i dati del Mimit, il prezzo medio della benzina sul servito è ormai 1,870 euro al litro, con un aumento rispetto a giugno. Scopriamo come questa escalation potrebbe influenzare le nostre abitudini quotidiane e l'economia domestica.

Aumentano i prezzi dei carburanti per effetto della guerra tra Israele e Iran scoppiata una settimana fa. Secondo gli ultimi dati del Mimit, sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,870 euro al litro, mentre il 18 giugno il valore era 1,862 al litro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

