Augello Cagliari un club di Serie B segue attentamente l’esterno del Cagliari | ecco le ultimissime

Augello Cagliari, un club di Serie B, tiene d'occhio con attenzione l'esterno del Cagliari e ex Sampdoria: le ultime novità sul calciomercato estivo sono calde e promettenti. Con il mercato in pieno fermento, il futuro di Tommaso Augello si fa sempre più incerto, alimentando interessi e speculazioni. Resta con noi per scoprire tutte le evoluzioni su questo affascinante caso di mercato.

Augello Cagliari, un club di Serie B segue con molto interesse l’esterno del Cagliari ed ex Sampdoria: ecco le ultime Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Cagliari si conferma protagonista, anche per le voci legate a Tommaso Augello. Il laterale sinistro, classe 1994, è al centro dell’attenzione per via del contratto in scadenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Augello Cagliari, un club di Serie B segue attentamente l’esterno del Cagliari: ecco le ultimissime

In questa notizia si parla di: cagliari - augello - club - serie

Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al Mister e al suo gruppo Vai su Facebook

Palermo scatenato, il prossimo colpo arriva dalla Serie A; Rinnovo Augello, l’esterno del Cagliari è destinato a salutare? La scadenza è sempre più vicina - Cagliari; Da Augello a Mina e Piccoli, i volti di una salvezza sofferta: i dati di Cagliari-Venezia.

Futuro Augello, il Palermo è sulle tracce dell’esterno in scadenza con il Cagliari: ecco cosa filtra - Futuro Augello, il Palermo sarebbe fortemente interessato all’esterno in scadenza con il Cagliari Il calciomercato estivo è in pieno fermento, e il Cagliari si trova al centro di numerose trattative, ... Scrive cagliarinews24.com

Calciomercato Sampdoria, Tommaso Augello lascia Cagliari e torna in Serie Bkt - In vista del calciomercato, l'ex Sampdoria Tommaso Augello è pronto a dire addio al Cagliari per lui futuro in Serie Bkt. Segnala clubdoria46.it