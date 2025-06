Auckland resiste un tempo poi si scatena l' uragano Benfica | a Orlando finisce 6-0

Una giornata di emozioni contrastanti ad Auckland e Orlando: i neozelandesi resistono coraggiosamente nel primo tempo, ma l’uragano Benfica travolge tutto, culminando in un clamoroso 6-0 a Orlando. Tra tensione, pioggia e sospensioni, i portoghesi scatenano il loro attacco implacabile nella ripresa, lasciando il pubblico senza fiato. Un evento che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati di calcio, testimonianza di come la passione possa sfidare ogni avversità.

I neozelandesi resistono per quasi tutti i primi 45', chiusi dal rigore trasformato da Di Maria. Quindi l'intervallo, l'allerta meteo e la partita sospesa per due ore: nella ripresa la goleada dei portoghesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auckland resiste un tempo, poi si scatena l'uragano Benfica: a Orlando finisce 6-0

