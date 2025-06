Attraversiamo l’Italia in bicicletta e raccogliamo fondi per Davide

Attraversare l'Italia in bicicletta per una causa speciale: raccogliere fondi e sensibilizzare sulla storia di Davide, un bambino magico affetto da una malattia genetica rara. Un viaggio che unisce Porto Sant’Elpidio a Roseto degli Abruzzi, coinvolgendo anche gli infermieri dell’Ordine professioni infermieristiche, per dimostrare che insieme si può fare la differenza. Un'avventura di coraggio, speranza e solidarietà che ispira tutti noi a credere nel potere della comunità .

Una tappa in bicicletta, a unire Porto Sant’Elpidio con Roseto degli Abruzzi attraversando tutta la costa, per raccontare la storia di un bambino magico. Hanno aderito anche gli infermieri dell’Ordine professioni infermieristiche al progetto di Simone Tura, infermiere di Riccione, papĂ di Davide, detto Dade. Davide ha una malattia genetica rara, unico caso in Italia, insieme a papĂ attraversa in bici cinque regioni e 94 comuni per far conoscere il problema che vive una famiglia alle prese con una malattia rarissima, in camper il resto della famiglia e ad ogni tappa gli Opi del territorio di riferimento, per accompagnare uno di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Attraversiamo l’Italia in bicicletta e raccogliamo fondi per Davide"

In questa notizia si parla di: davide - italia - bicicletta - attraversiamo

Davide Ferrerio, il fratello: "La Coppa Italia del Bologna è anche sua" - Davide Ferrerio, 22 anni e tifoso sfegatato del Bologna, avrebbe vissuto l'emozione di vedere i rossoblu sollevare la Coppa Italia all'Olimpico.

Presso la Sala della Regina di Montecitorio si è svolto il convegno "Ciclismo, valori e territori - La Coppa Italia delle Regioni 2025". Saluti del... Vai su Facebook

Vivere Bruxelles in bicicletta: esperienze e consigli per una mobilità sostenibile; Dall'Alaska alla Patagonia in bicicletta: l'impresa di Davide Travelli; La pista ciclabile più bella d’Italia si trova nel cuore del Parco del Delta del Po.

"Attraversiamo l’Italia in bicicletta e raccogliamo fondi per Davide" - Davide ha una malattia genetica rara, unico caso in Italia, insieme a papà attraversa in bici cinque regioni e 94 comuni per far conoscere il problema che vive una famiglia alle prese con una malattia ... Da ilrestodelcarlino.it

Davide è affetto da una rara malattia: in bicicletta con il papà per combattere l’indifferenza. Tappa a Senigallia - SENIGALLIA Il piccolo Davide, affetto da una rara malattia genetica, e suo papà Simone in viaggio contro l’indifferenza. Riporta msn.com