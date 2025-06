attorno alla morte con il teatro dei gordi

Attorno alla morte, il teatro dei Gordi ci invita a riflettere con ironia e profondità, ispirandosi alle parole della poetessa polacca Wislawa Szymborska. Con un titolo che taglia come una lama, l’opera esplora il confine sottile tra vita e immortalità, lasciandoci con la domanda: possiamo davvero sfuggire al tempo? Da oggi fino al 29 giugno, un appuntamento imperdibile per riscoprire questo spettacolo unico nel suo genere.

"Non c'è vita che almeno per un attimo non sia immortale. La morte è sempre in ritardo di quell'attimo. Invano scuote la maniglia d'una porta invisibile. A nessuno può sottrarre il tempo raggiunto" (da "Sulla morte senza esagerare" di Wislawa Szymborska ). Personaggio unico la poetessa polacca. E titolo dall'ironia pungente. Preso in prestito a mo' di omaggio dai Gordi per uno dei loro lavori più fortunati. Da oggi al 29 giugno lo si rivede ancora una volta al Franco Parenti, che da tempo ha deciso di sostenere la compagnia milanese, un'intera classe di diplomati Paolo Grassi. Primi passi oltre dieci anni fa.