Atto vandalico rovinato un muro di delimitazione del marciapiede verso il ponte di Tiberio

Un gesto deplorevole ha danneggiato il muro di delimitazione del marciapiede vicino al Ponte di Tiberio a Rimini, suscitando sdegno e preoccupazione tra cittadini e autorità. La scoperta avvenuta venerdì 20 giugno ha spinto il Comune a sporgere denuncia alla Procura, sottolineando l’importanza di tutelare i beni storici della città. È fondamentale che si faccia chiarezza e si dispongano le misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.

Nella giornata di venerdì (20 giugno) il Comune di Rimini ha provveduto a sporgere una segnalazione alla Procura della Repubblica per danneggiamento di beni storici da parte di ignoti. Il riferimento è a un atto vandalico su una porzione del muro di delimitazione del marciapiede verso il Ponte di.

