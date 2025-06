Atti persecutori aggravati salta l’interrogatorio | la donna non si presenta in Tribunale

In un caso che desta grande attenzione a San Martino Valle Caudina, la donna accusata di atti persecutori aggravati ha fatto saltare l’appuntamento in tribunale, sollevando nuove considerazioni sulla gestione della vicenda e sulle possibili implicazioni legali. La sua assenza alimenta il mistero e il dibattito sulla dinamica dei fatti, lasciando tutti con il fiato sospeso. L’attesa ora si concentra su eventuali sviluppi futuri e sul rispetto delle procedure giudiziarie.

San Martino Valle Caudina - Non si è presentata all'interrogatorio di garanzia fissato per questa mattina al Tribunale di Avellino la donna indagata per atti persecutori, aggravati dalla recidiva, dall'utilizzo di strumenti telematici e dalla relazione affettiva pregressa con la persona offesa.

