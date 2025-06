Atti persecutori aggravati oggi l’interrogatorio presso il Tribunale di Avellino

Oggi, presso il Tribunale di Avellino, si svolge l'interrogatorio di garanzia riguardante un'indagine per atti persecutori aggravati, un reato che mette in evidenza la gravità delle minacce e vessazioni subite dalla vittima. Un caso che richiama l'attenzione sull'importanza della tutela legale contro comportamenti persecutori. Rimanete aggiornati per scoprire gli sviluppi di questa delicata vicenda.

San Martino Valle Caudina - è in programma per questa mattina, presso il Tribunale di Avellino, l'interrogatorio di garanzia nei confronti di una persona indagata per il reato di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-bis del Codice penale. Le ipotesi della Procura: minacce, vessazioni e.

