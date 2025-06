atti off limits la civica scrive a piantedosi

La musica delle attività civiche si fa sentire forte e chiara: “Progetto in Comune” denuncia un muro di silenzio da parte della Prefettura di Monza e Brianza, che non ha risposto alla loro richiesta di accesso agli atti. La questione si fa intricata, con il gruppo d’opposizione che ora scrive direttamente al ministro Piantedosi, chiedendo trasparenza e risposte. Ma quali sono i dettagli di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

La Prefettura non risponde e il gruppo d’opposizione scrive al ministro dell’Interno. La lista civica “Progetto in Comune” ha inviato una lettera a Piantedosi per avere riscontro su due vicende segnalate a fine 2024, lamentando un impedimento nell’accesso agli atti. Un riscontro che non è stato ottenuto dalla Prefettura. "In data 10 gennaio 2025 inviammo tramite pec una lettera indirizzata al prefetto di Monza e Brianza segnalando il mancato accoglimento da parte del Comune di Cogliate di ben due richieste di accesso agli atti formulate ai fini dell’espletamento del mandato connesso alla carica politica di consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it