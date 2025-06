Attentato ambasciata israeliana a Londra del 1994 ex agente MI5 Machon | Operazione sotto falsa bandiera del Mossad per ottenere consensi – VIDEO

Nel cuore di intrighi e misteri, Annie Machon, ex agente MI5, svela dettagli sorprendenti su eventi storici come l’attentato alla ambasciata israeliana a Londra del 1994 e le teorie sui false flag dell’11 settembre. Con coraggio e competenza, mette in discussione versioni ufficiali e rivela operazioni sotto falsa bandiera che hanno plasmato il nostro mondo. La verità, spesso nascosta, potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo; tutto ciò che occorre è ascoltarla.

Machon ha anche espresso seri dubbi sulla versione ufficiale degli attacchi dell’11 settembre 2001, definendoli un possibile false flag finalizzato a giustificare la guerra in Medio Oriente e l’introduzione di misure liberticide come il Patriot Act L’ex agente dell’MI5 Annie Machon rompe il s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attentato ambasciata israeliana a Londra del 1994, ex agente MI5 Machon: “Operazione sotto falsa bandiera del Mossad per ottenere consensi” – VIDEO

