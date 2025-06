attacco su odessa il bilancio sale a un morto e 14 feriti

L'ombra della violenza si allunga su Odessa, dove l'attacco delle forze russe nella notte ha causato un drammatico bilancio di un morto e 14 feriti, tra cui soccorritori. La città, già segnate dalle tensioni, si trova a dover affrontare un'altra grave crisi umanitaria. La situazione rimane estremamente volatile, e il mondo osserva con preoccupazione questa escalation di violenza. La pace sembra ancora lontana, e la speranza di una risoluzione rapida si affievolisce.

E' salito a un morto e 14 feriti il bilancio dell'attacco lanciato dalle forze russe la notte scorsa sulla città di Odessa, nell' Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram l'Ufficio del Procuratore regionale, come riporta Ukrainska Pravda. "A seguito dell'attacco, una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite in vario grado. Tra i feriti ci sono tre soccorritori", si legge in un comunicato stampa.