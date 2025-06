Attacco Napoli tra Nunez e Lucca | due strategie

Il Napoli si prepara a giocare due mosse strategiche nel mercato offensivo, concentrandosi su due attaccanti dalle diverse potenzialità. Mentre il club azzurro valuta con attenzione il caso di Darwin Nunez, il progetto del presidente Aurelio De Laurentiis mira a rinforzare l’attacco con idee chiare e mirate. Due strade, un obiettivo: rafforzare il reparto offensivo e continuare a competere ai massimi livelli. Ecco i dettagli della doppia strategia napoletana.

Il club azzurro su due fronti per due attaccanti, due percorsi diversi: i dettagli. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione legata a Darwin Nunez e, in generale, delle idee del Napoli di Aurelio De Laurentiis per rinforzare il reparto offensivo. "La valutazione che fa il Liverpool è fra i 60 e i 70mln, il giocatore guadagna già 5mln netti a stagione. E' quindi un impegno economico di un certo rilievo. Il Napoli questo lo sa, la disponibilità economica c'è per fare questo tipo di operazione perché c'è la necessità di allargare la rosa e di renderla competitiva anche a livello internazionale.

