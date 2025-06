Attacco di Erdogan alle donne | le eredità non saranno più divise equamente né davanti a un notaio

Nella Turchia odierna, sotto il tallone di un’autocrazia inarrestabile, una nuova riforma legale mette a rischio i diritti fondamentali di milioni di cittadini. In un Paese già segnato da regresso e repressione, l’ennesimo attacco alle donne e alle minoranze rischia di cancellare anni di progresso, riportando la società turca indietro di secoli. È fondamentale ascoltare questa allarmante realtà e difendere i valori di uguaglianza e giustizia.

Nella Turchia distopica e, al contempo, regredita in termini di Stato di diritto ai secoli più bui dell’impero Ottomano, l’autocrazia incarnata dal presidente Recep Tayyip Erdogan ha sferrato, attraverso una riforma legale, un ennesimo durissimo colpo al principio di uguaglianza dei cittadini. Sembra una inezia, di fronte al caos mondiale, ma questa riforma cancella i diritti dei più deboli tra gli oltre 80 milioni di turchi, ovvero donne e anziani, con l’ eliminazione dell’obbligo per gli eredi di dividere equamente i beni. Subito dopo essere stata annunciata, la riforma ha innescato l’allarme delle attiviste per i diritti delle donne, che temono possa aggravare le disuguaglianze e l’incertezza giuridica per i gruppi vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco di Erdogan alle donne: le eredità non saranno più divise equamente né davanti a un notaio

In questa notizia si parla di: erdogan - donne - equamente - attacco

«Le 100 ragioni delle donne per processare Erdogan» - In passato abbiamo guidato campagne per mostrare la mentalità e le politiche del regime di Erdogan e dell’Akp, ma continua a prevalere un silenzio inaccettabile. ilmanifesto.it scrive

Violenza sulle donne: Natili Micheli (Cif), “attacco di Erdogan alla Convenzione di Istanbul mira a comprometterne universalità e alto valore simbolico e storico” - Ne è convinta Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), che spiega: “L’attacco di Erdogan alla Convenzione mira a comprometterne la universalità e l ... Scrive agensir.it