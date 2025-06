ATP Queen’s Alcaraz piega Munar in una maratona e approda ai quarti Troverà Rinderknech

Alcaraz si conferma una stella in ascesa sul prato di Londra, superando una durissima sfida contro Munar in quattro set e conquistando i quarti di finale. Il talento spagnolo, n.2 del mondo, dimostra ancora una volta la sua tenacia e il suo spirito competitivo. Ora, l’attenzione si sposta sulla prossima sfida contro Rinderknech, in un match che promette emozioni e spettacolo. La corsa al titolo continua, e il pubblico è già in fermento.

Calato il sipario su quattro incontri validi per gli ottavi di finale del Queen’s. Sul celebre torneo sull’erba di Londra lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) continua nel proprio incedere. Dopo aver sconfitto nella usa prima uscita l’australiano Adam Walton, l’iberico ha replicato contro il connazionale Jaume Munar. Una vittoria decisamente sofferta per il n.2 ATP al cospetto di un Munar particolarmente combattivo. Alcaraz, infatti, si è imposto col punteggio di 6-4 6-7 (7) 7-5 in 3 ore e 26 minuti partita. Il n.59 del ranking ha messo a dura prova il suo piĂą titolato rivale, ma alla fine ha dovuto cedere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Queen’s, Alcaraz piega Munar in una maratona e approda ai quarti. TroverĂ Rinderknech

