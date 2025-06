ATP Queen’s 2025 Carlos Alcaraz e Jack Draper approdano in semifinale Rune esce di scena

Il torneo di Queen’s 2025 si infiamma con emozionanti sorprese e imprevedibili svolte. Mentre Carlos Alcaraz continua a stupire, conquistando la semifinale con determinazione, Jack Draper si fa strada tra i favoriti. Rune, invece, lascia il palco più presto del previsto. La sfida tra i campioni si fa sempre più intensa, promettendo un finale ricco di suspense e colpi di scena. Il tennis su erba regala emozioni che resteranno nella storia.

Andata in archivio la giornata dedicata ai quarti di finale del prestigioso torneo del Queen’s. Sui prati di Londra, Carlos Alcaraz prosegue nella sua marcia trionfale. Il n.2 del mondo ha piegato col punteggio di 7-5 6-4 il francese Arthur Rinderknech (n.80 ATP). Una prestazione consistente di Carlitos, che rosicchia altri punti a Jannik Sinner nella sfida al n.1, vista la sconfitta dell’azzurro negli ottavi ad Halle. Sul cammino di Alcaraz ci sarà un suo connazionale. Contrariamente alle previsioni, Roberto Bautista Agut (n.51 del ranking) ha avuto la meglio nel confronto con il n.9 ATP, Holger Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Queen’s 2025, Carlos Alcaraz e Jack Draper approdano in semifinale. Rune esce di scena

In questa notizia si parla di: alcaraz - queen - carlos - jack

ATP Queen’s 2025: entry list con Alcaraz, Musetti e altri due azzurri - Rilasciata l’entry list dell’ATP Queen’s 2025, uno dei tornei più ambiti al di fuori degli Slam. Con Alcaraz, Musetti e altri due azzurri, si prospetta un’edizione avvincente, ricca di storia e grandi emozioni.

Jack Draper elogia la rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, convinto che il loro livello stia migliorando l’intero circuito. Con Queen’s e Wimbledon all’orizzonte, l’ambizione del britannico è chiara. Le sue parole in vista della stagione su erba ? Vai su Facebook

Pubblicato il tabellone principale del Queen's! Matteo Arnaldi, unico azzurro presente nel main draw (Bellucci sta svolgendo il primo turno delle qualificazioni), sfiderà Holger Rune (tds n.4) nel primo round. Carlos Alcaraz inizierà con un derby: sarà infatti Vai su X

Carlos Alcaraz si prepara per il confronto reale con Arthur Rinderknech al Queen’s Club.; Tennis Tracker, Cobolli pronto a sfidare Zverev ad Halle, Alcaraz e Rune in azione al Queen's; Carlos Alcaraz affronta un sorprendente colpo di scena nel suo debutto al Queen's Club, con un avversario inaspettato che getta ombre di dubbio..

Alcaraz in semifinale al Queen's: battuto Rinderknech. Per Carlos 23 vittorie su 24 sull'erba - Lo spagnolo continua l'incredibile striscia sull'erba dal 2023, imponendosi in 1h20' sul francese senza correre rischi. Riporta gazzetta.it

Queen’s, Alcaraz record e attacco al primo posto di Sinner. La rivelazione sul ko di Jannik e Wimbledon è già decisivo - Carlos Alcaraz ha conquistato la semifinale al Queen's vincendo il suo 27esimo match su 30 sull'erba, il primo posto di Sinner in pericolo. Secondo sport.virgilio.it