Oggi, venerdì 20 giugno, il tennis europeo si accende con un emozionante confronto agli ATP Halle 2025: Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nei quarti di finale. Il match, in programma alle ore 13.00, promette spettacolo sulla storica erba tedesca, con la partita visibile su canali sportivi e piattaforme streaming dedicate. Non perdere questa sfida tra un talento italiano emergente e il padrone di casa, un duello da non lasciarsi sfuggire!

Flavio Cobolli scende in campo oggi, venerdì 20 giugno alle ore 13.00, per i quarti di finale dell’ Atp 500 di Halle. Contro di lui ci sarà il padrone di casa Alexander Zverev, n°3 del mondo. L’azzurro, n°24 del ranking, negli incontri precedenti del torneo sull’erba ha superato il brasiliano Joao Fonseca e il canadese Denis Shapovalov. Mentre Zverev agli ottavi ha affrontato un altro italiano, Lorenzo Sonego, sconfitto in tre set con il punteggio di 3-6 6-4 7-6. I precedenti tra Cobolli e Zverev. Il 28enne di Amburgo e il 23enne di Roma si sono scontrati solo una volta in carriera, quest’anno ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Halle 2025, oggi Cobolli contro Zverev: orario e dove vederla

