Atp Halle 2025 Cobolli fuori nei quarti | Zverev in semifinale con Medvedev

Un altro grande capitolo del tennis si scrive ad Halle, dove Flavio Cobolli saluta ai quarti di finale nel 'Terra Wortmann Open'. Il giovane talento romano, sfortunato avversario contro il poderoso Zverev, si ferma davanti a uno dei favoriti. Ora, nelle semifinali, Zverev sfiderà Medvedev, promettendo un match mozzafiato tra due giganti del circuito. La scena è pronta per nuovi incredibili scontri, e il torneo si conferma uno degli eventi più emozionanti dell’anno.

Disco rosso per Flavio Cobolli nei quarti del ‘Terra Wortmann Open’, torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in corso sull’erba della OWL Arena di Halle, in Germania. Il tennista romano, numero 24 Atp, ha perso contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding, che si è imposto in due set per 6-4, 7-6 (6). In semifinale Zverev affronterà il russo Daniil Medvedev, numero 11 Atp, che si è imposto sull’americano Alex Michelsen per 6-4, 6-3. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Halle 2025, Cobolli fuori nei quarti: Zverev in semifinale con Medvedev

