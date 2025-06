ATP Halle 2025 | Cobolli ci prova ma Zverev va in semifinale

Il tennista italiano Flavio Cobolli si ferma ai quarti di finale dell’ATP 500 di Halle, un risultato che conferma il suo talento emergente nel circuito internazionale. Nonostante la sconfitta contro il padrone di casa Alexander Zverev, Cobolli ha dimostrato grinta e determinazione, lasciando ben sperare per il suo futuro. Ora, con Zverev pronto ad affrontare Medvedev in semifinale, il torneo si prepara a nuovi emozionanti capitoli di questa appassionante sfida.

Flavio Cobolli si ferma ai quarti di finale nell'ATP 500 di Halle. L'azzurro si ritrova a dover cedere, come toccato già ieri a Lorenzo Sonego, di fronte ad Alexander Zverev. Il tedesco padrone di casa chiude per 6-4 7-6(6) e ora attende il russo Daniil Medvedev per quello che sarà il ventesimo capitolo di una rivalità sportiva tendente finora all'ex numero 1 (12-7). Primo game, primo break per Zverev, che parte davvero forte per togliere la battuta al giocatore capitolino. Le chance di recupero Cobolli le ha subito, ma il tedesco, tra cinque prime in fila inframmezzate da una fuga al bagno (dalla gestualità, facile immaginare proteste del suo stomaco), non si fa pregare e tiene la battuta.