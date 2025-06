ATP Halle 2025 | Bublik non si ferma sfiderà Khachanov Zverev-Medvedev capitolo 20

Halle 2025 si conferma come il palcoscenico di un tennis sorprendente, dove la presenza russa emerge prepotentemente tra le fasi finali. Con Bublik, Khachanov, Medvedev e Zverev protagonisti, il torneo si trasforma in un vero e proprio capitolo di storia moderna, nel quale il talento e la determinazione si sfidano senza esclusione di colpi. Ma cosa riserverĂ questa edizione? La risposta sta scritta nei prossimi match, pronti a emozionare gli appassionati di tutto il mondo.

Si potrebbe quasi definire Halle, allo stato attuale delle cose, il luogo dove, improvvisamente, si rivede una notevole quantitĂ di tennisti russi o di origine russa tutti nelle fasi finali di un torneo. Del resto, al penultimo atto dell’ATP 500 tedesco ci sono Alexander Bublik, Karen Khachanov e Daniil Medvedev: uno rappresenta il Kazakistan, ma è nato a Mosca, mentre gli altri due sono della madrepatria. Il quarto, Alexander Zverev, è un caso molto diverso: nato e cresciuto ad Amburgo, e a essere russi sono i genitori. Lui, però, pur conscio di tali origini, si è sempre (ovviamente, visto che nel Paese ci ha passato tutta la vita) tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Halle 2025: Bublik non si ferma, sfiderĂ Khachanov. Zverev-Medvedev, capitolo 20

