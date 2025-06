Atletica Stark e Habz fanno impazzire Parigi Holloway e Mahuchikh battuti Sibilio non corre Bruni si ferma

Una notte di emozioni intense e sorprese nella tappa parigina della Diamond League, il massimo circuito mondiale di atletica leggera. Athletica Stark e Habz hanno conquistato il pubblico con prestazioni da capogiro, mentre Holloway e Mahuchikh si sono imposte con orgoglio. Infortunio e malanni hanno invece fermato Sibilio e Bruni, lasciando l’Italia a guardare da lontano. La competizione continua a regalare spettacolo e suspense...

A Parigi (Francia) è andata in scena l’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Serata condita da interessanti prestazioni cronometriche e da alcune world lead di spessore, mentre in casa Italia non c’è stata gloria: Alessandro Sibilio ha rinunciato ai 400 ostacoli a causa di un attacco febbrile, mentre Roberta Bruni si è ritirata dopo la prima prova nel salto con l’asta a causa di una ricaduta nella cassetta dell’imbucata. RISULTATI DIAMOND LEAGUE PARIGI. 100 OSTACOLI – La statunitense Grace Stark firma un clamoroso 12.21 con 0,7 ms di brezza a favore al termine di una spumeggiante sfida con la nigeriana Tobi Amusan (12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Stark e Habz fanno impazzire Parigi. Holloway e Mahuchikh battuti, Sibilio non corre, Bruni si ferma

