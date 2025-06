atletica patta e desalu illuminano il roma sprint festival vittoria fontana vince i 100 benati squalificato

Allo Stadio dei Marmi, il Roma Sprint Festival ha acceso le scintille dell’atletica italiana, con protagonisti Patta e Desalu protagonisti di un duello emozionante sui 100 metri. La serata ha visto anche Vincenzo Fontana dominare la gara, mentre Benati è stato squalificato. Una cornice di pura adrenalina che promette grandi emozioni in vista degli Europei di Madrid!

Allo Stadio dei Marmi è andato in scena il Roma Sprint Festival, quinta edizione di un meeting dedicato alle velocità che ha animato questa serata di inizio estate. I riflettori erano puntati su 100 metri denominati Team Italia, riservati agli azzurri di punta sul rettilineo in vista degli Europei a squadre che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno. Lorenzo Patta e Fausto Desalu hanno dato vita a un bellissimo duello: il sardo è partito meglio, il lombardo lo ha affiancato nel finale, entrambi si sono catapultati sul traguardo e hanno chiuso in 10.25 con 0,7 ms di brezza in faccia.