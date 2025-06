Atletica leggera i messinesi Rizzo e Maimone vincono i regionali del Trofeo Coni 2025

Il campo Cappuccini di Messina si è acceso di entusiasmo e passione, ospitando la fase regionale del “Trofeo Coni 2025”. Tra giovani talenti, spiccano i messinesi Paolo Rizzo e Marta Maimone, che hanno conquistato la vittoria nel loro settore, portando alto il nome della città. Questa manifestazione, ben orchestrata dalla Torre Bianca, ha riunito circa 100 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia, dimostrando come l’atletica leggera sia un terreno fertile per il futuro dello sport.

