Atletica Dosso in nazionale Oggi la cadetta Emma Spinazzi in pista negli 80 metri a Roma

Oggi a Roma, l’atletica italiana celebra una giovane promessa: Emma Spinazzi, classe 2009, si distingue negli 80 metri cadetti, portando fresca energia e talento sul tartan. In un contesto di incertezza sulle scelte della nazionale per i prossimi Europei, questa giovane atleta rappresenta il futuro promettente della disciplina. Con determinazione, Emma si prepara a lasciare il segno, dimostrando che il domani dell’atletica italiana è già iniziato.

Se la nazionale, dopo i modesti tempi ottenuti da Marcell Jacobs al debutto, non sa chi schierare sui 100 metri piani maschili, il posto della gara femminile dei Campionati Europei a squadre che si disputano a fine mese a Madrid, è ovviamente di Zaynab Dosso, convocata ieri dal tecnico Antonio La Torre, assieme ad altri 50 azzurri. Zaynab è rientrata da poco alle gare e ha mostrato di non aver assorbito l’infortunio degli europei indoor, ma resta comunque l’atleta più affidabile. Per la staffetta 4x100, oltre a Dosso, ci sono anche Dalia Kaddari, Gaya Bertello, Vittoria Fontana, Gloria Hooper e Alessia Pavese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletica Dosso in nazionale. Oggi la cadetta Emma Spinazzi in pista negli 80 metri a Roma

Straordinaria Kelly Doualla a Brescia. La quindicenne atleta della Cus Pro Patria Milano Atletica corre i 100 metri con il tempo di 11"37 (+1.6) nuovo primato italiano U20. Bravissima Kelly..!!! Vai su Facebook

