Sead Kolasinac compie 32 anni e celebra questa ricorrenza dedicandosi con determinazione alla riabilitazione presso il centro sportivo di Zingonia. Mentre lavora sodo in palestra, il suo ritorno in campo si avvicina, alimentando le speranze dei tifosi dell’Atalanta e del calcio europeo. La sua forza e dedizione sono un esempio di impegno che supera ogni ostacolo, dimostrando che la passione per il gioco non si ferma di fronte alle sfide.

Bergamo, 20 giugno 2025 – L’Atalanta in difesa aspetta anche Sead Kolasinac. Il difensore bosniaco, ma cresciuto in Germania, c ompie oggi 32 anni, festeggiati facendo riabilitazione nel centro sportivo di Zingonia. Il difensore ex Schalke 04 ed ex Arsenal lo scorso 13 aprile, nel primo tempo della gara casalinga contro il Bologna, durante un contrasto di gioco con Orsolini ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro, con conseguente intervento chirurgico ricostruttivo. Tempi di recupero intorno ai canonici sei mesi. Kolasinac tornerà in gruppo per la metà di ottobre, saltando i primi due mesi della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Kolasinac festeggia i 32 anni lavorando in palestra per tornare arruolabile

