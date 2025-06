ATA al via a luglio i corsi per nuove posizioni economiche | valgono anche con mobilità

A luglio partono i corsi di formazione per il personale ATA, un'occasione unica per accedere alle nuove posizioni economiche e beneficiare di un incremento di 700 euro lordi all’anno. Questa iniziativa valorizza il ruolo di amministrativi, tecnici e ausiliari scolastici, con vantaggi concreti e tangibili. Ma cosa succede a chi ha già presentato domanda e ottenuto tali posizioni? Scopriamolo insieme.

Dal mese di luglio partiranno i corsi di formazione per il personale ATA finalizzati all’attribuzione delle nuove posizioni economiche. Un’opportunità importante per valorizzare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, con benefici economici pari a 700 euro lordi annui. Ma cosa accade a chi ha presentato domanda per queste posizioni e, successivamente, ha ottenuto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Nuove posizioni economiche ATA: oltre 57mila gli ammessi, la maggior parte per la seconda. I dati per provincia. Corsi al via a luglio - Importante novità nel mondo scolastico: oltre 57mila ammessi ai corsi per le nuove posizioni economiche ATA! Con aumenti retributivi che possono raggiungere i 2000 euro lordi annui, questa iniziativa non solo valorizza le competenze dei lavoratori, ma segna anche un passo significativo verso una scuola più equa e motivata.

