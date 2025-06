At-Comune tavolo aperto | Miglioreremo il servizio Linee big percorsi rivisti

Alla luce delle recenti sfide, il Comune ha annunciato un tavolo aperto per migliorare il servizio delle linee big e rivedere i percorsi. Una decisione fondamentale per affrontare le difficoltà quotidiane di cittadini e pendolari, tra cantieri, sosta selvaggia e traffico congestionato. L'obiettivo è rendere i trasporti pubblici più puntuali e affidabili, perché chi sale su un bus merita un servizio all'altezza delle aspettative. Restate con noi, perché il cambiamento inizia ora.

’La faccenda è grave’, cantava Claudio Baglioni solo che i problemi della sua ’ragazza di campagna’ erano giusto molliche e zanzare. Per i ’ragazzi di città ’ (e non solo) che oggi devono prendere il bus le grane sono altre. Cantieri a raffica, sosta selvaggia, fiumi di camion di carico e scarico merci, caddy, trolley e via. ingorgando. Tutti elementi che rallentano pesantemente le corse dei mezzi pubblici con gli autisti di At costretti ai salti mortali per garantire il servizio. Ma i miracoli, com’è noto, non si fanno e allora le corse saltano, le attese alle fermate si dilatano e i tempi di percorrenza raddoppiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it