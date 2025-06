Assunzione idonei concorsi PNRR il limite del 30% è per classe di concorso e regione RISPOSTE AI QUESITI

Sei un docente o un aspirante insegnante in attesa di conoscere le ultime novità sui concorsi PNRR? L'assunzione degli idonei, limitata al 30% per classe di concorso e regione, rappresenta una svolta cruciale per l'anno scolastico 2025/26. Scopri tutte le risposte ai quesiti più frequenti e come questa normativa influisce sulle tue possibilità di immissione in ruolo, nel nostro approfondimento dedicato su Orizzonte Scuola Notizie.

L'assunzione degli idonei dei concorsi PNRR banditi con DDG n. 25752023 e DDG n. 25762023 DDG n. 30592024 e 30602024 rispettivamente per secondaria e infanzia primaria è la novità più rilevante delle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 202526. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assunzione - idonei - concorsi - pnrr

Decreto PNRR-Scuola, in Aula alla Camera il 30 maggio: dall’assunzione idonei concorso, alla promozione della filiera tecnico professionale, dagli istituti tecnici al reclutamento dei docenti. La scheda - Il Decreto PNRR-Scuola, giunto in Aula alla Camera il 30 maggio 2025, promette significativi cambiamenti nel panorama educativo italiano.

Immissioni in ruolo docenti 2025, l’ordine di assunzione tra vincitori e idonei dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2. Pillole di Question Time Vai su X

Novità per le assunzioni dei docenti idonei ai concorsi PNRR: ecco come funzionano le nuove graduatorie, la riserva del 30% dei posti e l'accesso al ruolo. Vai su Facebook

Assunzione idonei concorsi PNRR, il limite del 30% è per classe di concorso e regione. RISPOSTE AI QUESITI; Concorsi: assunzione idonei PNRR fino al 30%; elenco regionale per tutti gli idonei dal 2020 [Decreto Scuola 2025]; Assunzioni da concorsi PNRR, quali saranno le tempistiche per gli idonei integrati nelle graduatorie?.

Nomine in ruolo per idonei concorso PNRR: tempistiche e condizioni per il 2025. Pillole di Question Time - Nel question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, si è parlato delle prospettive di assunzione per gli idonei nei concorsi legati al PNRR. Secondo orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025, l’ordine di assunzione tra vincitori e idonei dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2. Pillole di Question Time - Nel question time del 17 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua e segretaria della Uil Scuola Campania, è stata d ... orizzontescuola.it scrive