Assolombarda la linea di Biffi | AI un grande polo di ricerca

Assolombarda si impegna a consolidare la Lombardia come protagonista dell’innovazione, creando un grande polo di ricerca dedicato all’intelligenza artificiale. Questo centro, europeo, pubblico e aperto, mira a valorizzare il talento locale e a sostenere lo sviluppo sostenibile in un contesto dove l’energia rappresenta una sfida cruciale, poiché i costi non sono più sostenibili. La sfida è ambiziosa, ma il futuro dell’innovazione passa anche da qui.

Milano – L’idea di realizzare in Lombardia “un grande centro di sperimentazione” sull’intelligenza artificiale, “europeo, pubblico e aperto”, per cavalcare l’onda dell’innovazione su un territorio dove “viene prodotto il 20% degli articoli scientifici nazionali di maggiore qualità, il 20% dei brevetti, si concentra il 22% delle startup innovative italiane”. La sfida legata all’energia perché “i costi non sono più sostenibili”, delineando una strategia che vede un mix di “nucleare di nuova generazione, rinnovabili e gas verdi”. L’aumento della produttività, grazie anche alle nuove tecnologie, per dare una spinta ai salari che “ora sono troppo bassi” e inadeguati al costo della vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assolombarda, la linea di Biffi: “AI, un grande polo di ricerca”

In questa notizia si parla di: assolombarda - linea - biffi - polo

Alvise Biffi nuovo Presidente di Assolombarda: focus su IA, produttività e innovazione industriale; Alvise Biffi eletto presidente di Assolombarda; Assolombarda: ecco la squadra di presidenza, 13 vicepresidenti e nuove deleghe strategiche.

Assolombarda, la linea di Biffi: “AI, un grande polo di ricerca” - Milano – L’idea di realizzare in Lombardia “un grande centro di sperimentazione” sull’intelligenza artificiale, “europeo, pubblico e aperto”, per cavalcare l’onda dell’innovazione su un territorio dov ... Da ilgiorno.it

Assolombarda, Alvise Biffi designato presidente - Il Consiglio Generale dell'Associazione ha, infatti, espresso larghissimo consenso attorno alla proposta ... Come scrive ansa.it