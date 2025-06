Associazione Marchi Storici in assemblea | Noi bandiere del made in Italy valiamo 70 mld di fatturato

L’Assemblea Annuale dell’Associazione Marchi Storici si rivela come un vibrante omaggio alle eccellenze italiane, con 886 marchi di interesse nazionale che rappresentano oltre 650 aziende e un fatturato di 70 miliardi di euro. Questi giganti del Made in Italy incarnano l’essenza della qualità e dell’innovazione, mantenendo viva la tradizione e proiettandola nel futuro. È il momento di valorizzare ancora di più questa vera e propria ricchezza nazionale, perché senza di loro il nostro Paese non sarebbe lo stesso.

Sono 886 i Marchi Storici iscritti al Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, per un totale di 650 aziende, oltre 70 miliardi di euro di fatturato e 86mila addetti in Italia per le imprese produttive delle 4 A del Made in Italy, Agroalimentare, Abbigliamento-Moda, Arredamento-Casa, Automazione-Meccanica. Sono questi i numeri emersi dall’Assemblea Annuale dell’Associazione Marchi Storici, dal titolo “Oltre la storia: identità in movimento. Il valore dei Marchi Storici nell’Italia che cambia”, che si è tenuta oggi nella splendida cornice di De Montel – Terme di Milano. “Le adesioni al Registro Speciale dei Marchi Storici, istituito dal Mimit, è in costante crescita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

