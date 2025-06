’Associazione Italiana Ingegneri Clinici tra i premiati anche il messinese Michele Gazzara

Tra innovazione e dedizione, l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici premia i migliori talenti del settore, tra cui il messinese Michele Gazzara. Dal 14 al 17 giugno a Napoli, il XXV Convegno Nazionale AIIC ha celebrato l’eccellenza con oltre 250 progetti provenienti da ospedali, università e startup, dimostrando che la tecnologia al servizio della salute è più forte che mai. Un traguardo che conferma il ruolo strategico degli ingegneri clinici nel futuro della medicina.

Dal 14 al 17 giugno si è tenuto a Napoli il XXV Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC), che ha ospitato la quarta edizione degli AIIC-Awards. Oltre 250 progetti, presentati da ospedali, università, aziende e startup, hanno concorso per ottenere un riconoscimento.

Domani sarò a Napoli al congresso nazionale della Associazione Italiana Ingegneri Clinici a parlare nella sessione "Le nuove frontiere dell'IA nel settore sanitario" delle " Barriere e opportunità nella adozione della IA nel sistema sanitario nazionale". https://co Vai su X

Il presidente Fabio Faltoni al XXV Convegno Nazionale AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici sulla nuova sanità digitale: "Abbiamo l'opportunità di rafforzare le prestazioni sanitarie rendendole più tempestive, personalizzate ed efficaci per supportare un Vai su Facebook

Laboratori di analisi automatizzati, premiato l’ingegnere clinico messinese Michele Gazzara - Si è tenuto a Napoli il XXV Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (Aiic), che ha ospitato la quarta edizione dei Premi A iic. Secondo msn.com

Ingegneri clinici, l'impegno perché l'Ia possa realizzare il diritto alla salute - L'innovazione tecnologica è un driver di equità, universalità ed appropriatezza delle cure? Da altramantova.it