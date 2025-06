Assistenza sociosanitaria appello Uneba | serve maggiore attenzione

L’Uneba, leader nel settore sociosanitario in Italia, lancia un appello urgente alle istituzioni per aumentare l’attenzione e il sostegno alle persone che lavorano nelle strutture dedicate a anziani, minori, disabili e dipendenze. È fondamentale riconoscere il valore di chi si impegna quotidianamente per il benessere dei più vulnerabili, affinché possano ricevere cure e assistenza adeguate. È ora di agire per un cambiamento concreto e duraturo.

Torino, 20 giu. (askanews) - "L'Uneba, la maggiore associazione del mondo sociosanitario assistenziale in Italia, chiede al governo, al Parlamento, alle Regioni, maggiore attenzione nei confronti delle persone che operano all'interno delle nostre strutture a favore degli anziani, dei minori, dei disabili, delle persone con dipendenze". Lo ha detto Franco Massi, presidente di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale), a margine del convegno dal titolo "Il lavoro tra professionalità e valore etico della cura - Oltre il lavoro, oltre la professione, oltre l'erogazione dei servizi", svoltosi a Torino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assistenza sociosanitaria, appello Uneba: serve maggiore attenzione

In questa notizia si parla di: uneba - maggiore - assistenza - attenzione

Assistenza sociosanitaria, appello Uneba: serve maggiore attenzione; PNRR: Uneba, più risorse per il non profit dedicato ad anziani e fragili; Assistenza sociale, Santo Nicosia a capo dell’Uneba: «Noi, interlocutori autorevoli dei Comuni».

Assistenza sociosanitaria, appello Uneba: serve maggiore attenzione - "L'Uneba, la maggiore associazione del mondo sociosanitario assistenziale in Italia, chiede al governo, al Parlamento, alle Regioni, maggiore attenzione nei confronti dell ... Segnala libero.it

Anziani, Uneba: «Nella revisione del Pnrr, più attenzione a socio-sanitario» - oltre allo sviluppo dell’assistenza domiciliare, il rafforzamento e l’evoluzione dei servizi ... vita.it scrive