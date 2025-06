Assisi crollo in centro storico | muro cede all' improvviso

Un altro episodio preoccupante scuote il cuore di Assisi: un improvviso crollo nel centro storico. Alle prime luci dell’alba, un muro di sostegno vicino a via Nicolini si è improvvisamente sgretolato, compromettendo la sicurezza di una struttura ricettiva. La comunità si interroga sulle cause e sull’urgenza di interventi. È fondamentale agire subito per tutelare il patrimonio e le persone che vivono e visitano questa meravigliosa città.

Crollo nel centro storico di Assisi. Intorno alle 6, vicino a via Nicolini, scrive il Comune, "è crollato il muro di sostegno del terrazzo e giardino di una struttura ricettiva del centro storico". . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Assisi, crollo in centro storico: muro cede all'improvviso

In questa notizia si parla di: centro - storico - assisi - crollo

"Campi a tavola": torna la cena all'aperto nel centro storico campigiano - Ritorna "Campi a Tavola", la cena all'aperto nel cuore di Campi Bisenzio! Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, via Santo Stefano e il centro storico si trasformeranno in un vivace palcoscenico di sapori e convivialità.

Assisi, crollo in centro storico: muro cede all'improvviso; ASSISI, CROLLA MURO DI STRUTTURA RICETTIVA IN CENTRO STORICO; Crolla un muro di una struttura turistica ad Assisi in centro storico.

FOTO - Assisi, crollo in centro storico: le immagini - Assisi, crollo in centro storico: le immagini Assisi, crollo in centro storico (3) Foto da: FOTO - Scrive perugiatoday.it

Edificio fatiscente, crollo in centro - Nel 2011, quando si era verificato un importante crollo del tetto di un’abitazione di via Volontari (quasi di fronte alla chiesa dei Ss Filippo e Giacomo, in pieno centro storico), poiché la ... Segnala msn.com