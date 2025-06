Assemblea congressuale del settore costruzioni

testimoniato l’importanza di consolidare reti e strategie condivise per affrontare le sfide del settore edile. Durante l’assemblea, imprese e rappresentanti hanno discusso di innovazione, sostenibilità e formazione, tracciando insieme il futuro delle costruzioni nella provincia di Ravenna e oltre. Un momento di confronto fondamentale per rafforzare l’unità e il protagonismo delle aziende del comparto, che si conclude con un impegno concreto a lavorare in sinergia per un settore più forte e competitivo.

Si è svolta nell’ambito dei lavori del 18° Congresso di Confartigianato della provincia di Ravenna, l’Assemblea del Settore Costruzioni, un appuntamento che ha riunito imprese e rappresentanti nazionali del comparto per fare il punto sulle principali sfide del settore edile. Ad aprire i lavori, il Segretario provinciale Tiziano Samorè, che ha portato i saluti del Presidente uscente Giuseppe Mauro Ghetti, assente per un imprevisto. L’incontro ha visto la partecipazione di imprenditori locali e di rappresentanti nazionali del settore, tra i quali Stefano Crestini, Presidente nazionale di Anaepa Confartigianato Edilizia, intervenuto in presenza, e Daniela Scaccia, Segretario nazionale, assieme a Marco Pantaleoni, Responsabile dell’Area Contrattuale, collegati da remoto da Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assemblea congressuale del settore costruzioni

