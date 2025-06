Assegno Unico Universale | nuovi pagamenti INPS a giugno e scadenze da rispettare

L’Assegno Unico Universale si rinnova con importanti novità per le famiglie italiane: a partire da giugno 2025, nuovi pagamenti INPS e scadenze da rispettare. Con aggiornamenti che variano in base alle singole situazioni familiari, è fondamentale conoscere le tempistiche e i requisiti per non perdere questa preziosa risorsa. Scopriamo insieme tutte le informazioni essenziali per affrontare al meglio queste novità e garantire un sostegno concreto alle famiglie.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato importanti novità in merito all’Assegno Unico Universale, il contributo economico destinato alle famiglie con figli a carico. A partire da giugno 2025, sono previste nuove date di pagamento, distinte in base alla situazione specifica di ciascun nucleo familiare. Di seguito, tutte le informazioni utili su tempistiche, requisiti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

