Asse Napoli-Torino Milinkovic Savic ma non solo | due obiettivi azzurri per i granata

obiettivi azzurri, tra cui il talentuoso Milinkovic Savic, ma non solo. La corsa tra Napoli e Torino si fa sempre più intensa, con trattative serrate e dettagli da definire. Entrambi i club cercano di rafforzare le proprie rose, alimentando il mercato con mosse strategiche e sorprese. Resta da capire quali saranno le prossime mosse in questa sfida all’ultima firma: seguono aggiornamenti e sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri delle prossime stagioni.

Azzurri e granata ancora in trattativa, non solo il portiere ma anche altre due pedine: i dettagli. La trattativa tra il Napoli ed il Torino per Milinkovic Savic prosegue spedita. Ormai il portiere 1997 sembra destinato a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione, con i due club che sono vicinissimi alla chiusura della trattativa. L’asse Napoli-Torino, però, sembra non interrompersi. A quanto pare il club granata ha messo nel mirino due giocatori del Napoli che, tra l’altro, sarebbero fuori dal progetto di Antonio Conte. Torino su Ngonge e Folorunsho: la situazione. A rivelarlo è Repubblica, che racconta la trattativa per Milinkovic Savic ma anche il retroscena legato a Cyril Ngonge e Folorunsho. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it