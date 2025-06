Assago si fa bella per le Olimpiadi | si parte dalle strade via ai lavori

Assago si prepara a brillare per le prossime Olimpiadi Invernali, trasformandosi in un palcoscenico all'altezza degli eventi più spettacolari. Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione stradale e infrastrutturale, che renderanno il territorio più funzionale e accogliente per atleti e visitatori. Un impegno concreto per valorizzare la città e ospitare al meglio le discipline di short track e pattinaggio di figura, portando Assago sotto i riflettori internazionali.

Assago (Milano) – La città si fa bella per le olimpiadi invernali. Sono iniziati i lavori programmati per rendere il territorio ancora più performante e idoneo ad accogliere i numerosi ospiti che richiameranno i prossimi giochi olimpici invernali. Assago, infatti, sarà sede di gara per due discipline olimpiche: short track e pattinaggio di figura. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di riqualificazione stradale: una manutenzione straordinaria che interesserà le strade a scorrimento veloce che quelle "ordinarie", di tutto il paese. "Sono partiti gli interventi per il restyling del territorio - spiega il sindaco Graziano Musella - una riqualificazione a tappe forzate che ci permetterà di tirare a lucido il nostro Comune e presentarci impeccabili all'appuntamento olimpico, quando Assago diventerà la meta di capi di Stato, rappresentanti delle Istituzioni e sportivi provenienti da tutto il mondo.

