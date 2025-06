Asl | da Arezzo al via un nuovo ambulatorio infermieristico per spirometrie semplici

Arezzo si prepara a rivoluzionare l’assistenza sanitaria con un nuovo ambulatorio infermieristico dedicato alle spirometrie semplici, un passo avanti verso servizi più rapidi, efficaci e accessibili per tutti. Questo progetto pilota della Asl Toscana sud est promette di alleggerire i carichi dei reparti specialistici e di offrire ai cittadini un punto di riferimento locale per la cura respiratoria. Un’innovazione che cambierà il volto della prevenzione e della diagnosi in città.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Un progetto pilota innovativo per l’istituzione di un ambulatorio infermieristico territoriale dedicato all’esecuzione della spirometria semplice, esame fondamentale per la valutazione della funzionalità respiratoria. L’iniziativa della Asl Toscana sud est nasce con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, ridurre i tempi di attesa per i cittadini e migliorare l’appropriatezza delle richieste di visite pneumologiche, riservando queste ultime ai casi clinicamente più complessi. L’ambulatorio sarà attivo presso il Centro Socio Sanitario di Ceciliano (Arezzo) tutti i martedì dalle 9 alle 12 e opererà in stretta integrazione con il servizio di pneumologia specialistica già presente nella struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asl: da Arezzo al via un nuovo ambulatorio infermieristico per spirometrie semplici

In questa notizia si parla di: ambulatorio - arezzo - infermieristico - spirometrie

Asl: da Arezzo al via un nuovo ambulatorio infermieristico per spirometrie semplici; BPCO, 20 mila casi nell’Aretino. Le novità dalla Pneumologia dell’ospedale San Donato.

Asl: da Arezzo al via un nuovo ambulatorio infermieristico per spirometrie semplici - Parte dal Centro Socio Sanitario di Ceciliano un progetto pilota che ha l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso alle prestazioni ... lanazione.it scrive

A Fertilia apre il 1° Ambulatorio Infermieristico - 1 apre il primo Ambulatorio Infermieristico Territoriale del Nord Ovest Sardegna: un luogo di cura in cui viene garantita la presa in carico completa e proattiva del paziente. Da alguer.it