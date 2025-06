Asfaltatura di via Portapuglia modifiche alla viabilità nella zona

Lavori di asfaltatura a Via Portapuglia: un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità della strada. Dopo le operazioni preliminari iniziate venerdì 20 giugno, si avvicina la fase più significativa prevista per giovedì 26 giugno, durante la quale saranno apportate modifiche alla viabilità nella zona. Restate aggiornati per conoscere eventuali variazioni temporanee e per garantire un transito sicuro e senza intoppi.

Sono iniziate venerdì 20 giugno le operazioni preliminari di asfaltatura in via Portapuglia, al momento concentrate sulla fresatura superficiale della corsia Ovest (lato cimitero), senza implicazioni per la viabilità. È prevista per giovedì 26 giugno la fase più consistente dell'intervento, che.

