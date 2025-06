Asfaltatura al via i lavori su tre strade provinciali

L'estate porta con sé anche lavori di manutenzione essenziali per la sicurezza delle nostre strade. A partire da lunedì 23 giugno, iniziano i lavori di asfaltatura su tre strade provinciali, con limitazioni alla circolazione per garantire interventi efficaci e sicuri. Un passo importante per migliorare la viabilità e mantenere elevati standard di sicurezza: restate aggiornati sui percorsi alternativi e pianificate i vostri spostamenti in anticipo.

A partire da lunedì 23 giugno avranno inizio i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari delle seguenti Strade Provinciali, per le quali - a tutela della sicurezza e per evitare il verificarsi di situazioni di pericolo - verranno introdotte limitazioni alla circolazione.

