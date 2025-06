ASCOLTI TV 19 GIUGNO 2025 | DON MATTEO 15,8% AVANTI UN ALTRO CHIUDE ALL’11,5% ORE 14 SERA 8,6% DRITTO E ROVESCIO 8,3% INTER MIAMI-PORTO 8,5%

Scopri gli ascolti tv di giovedì 19 giugno 2025, tra il clou del Mondiale per Club e i ritorni di Don Matteo 13 e Avanti un Altro! Un mix di programmi che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, riflettendo le preferenze del pubblico in una serata ricca di emozioni e competizione. Ecco i dati aggiornati: chi ha conquistato il primato e quali show si sono distinti nel panorama televisivo di ieri.

ASCOLTI TV 19 GIUGNO 2025 • Giovedì •. Gli ascolti tv di giovedì 19 giugno 2025 con il Mondiale per Club, Don Matteo 13 e Avanti un Altro! Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – 2441 34.72 PT – 5980 36.19 M E D I A S E T 24H – 2608 37.10 PT – 5854 35.42 Tg1 Mattina Estate – 480 13.40 Tg1 – 835 19.00 UnoMattina Estate – 656 16.80 Assemblea Corte Suprema di Cassazione – 381 9.70 Camper in Viaggio (11:00) – 544 11.10 Camper (11:30) – 1369 16.00 Tg1 + Economia – x + 2026 17.26 La Volta Buona Estate – 1342 14.00 Ritorno a Las Sabinas – 723 10.10 Tg1 – 983 14.10 Pres. La Vita in Diretta – 1399 19. 🔗 Leggi su Bubinoblog