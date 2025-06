Ascheri | brindisi alle Langhe Nel calice una soave sinfonia

Nel cuore delle Langhe, dove il vino diventa poesia, Matteo Ascheri ci regala un vero e proprio 'White Album' enologico, intrecciando melodie storiche con eccellenze vinicole. I suoi vini, come brani di un concerto senza tempo, raccontano storie di passione, tradizione e innovazione. Un viaggio sensoriale tra note e gusto, capace di emozionare e sorprendere ad ogni sorso. Ma al di là dello storytelling musicale, c’è molta sostanza nei vini di questa realtà familiare che affonda le radici...

Il Langhe Arneis è ’Blackbird’ oppure ’Dear Prudence’, il Montalupa è ’While my guitar gently weeps’, lo spumante metodo classico è ’Helter Skelter’. Questo il ’White Album’ di Matteo Ascheri, in un gioco di rimandi tra musica e vino, tra lo storico disco dei Beatles e la produzione bianchista della cantina langarola. Ma al di lĂ dello story telling su base musicale, c’è molta sostanza nei vini di questa realtĂ familiare che affonda le radici nell’Ottocento, che oggi con Matteo al comando è alla settima generazione Ascheri, sebbene con la sesta – cioè mamma Cristina, 87 anni a luglio – che ancora dice la sua e l’ottava giĂ operativa in azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net