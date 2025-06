ART-NIGHT A VENEZIA | SABATO 21 GIUGNO LE CHIESE DEL PATRIARCATO APERTE

Venezia si trasforma in un palcoscenico di arte, spiritualità e silenzio durante Art Night Venezia, il 21 giugno 2025. Dalle 21.00 alle 22.30, le chiese del Patriarcato apriranno le loro porte per un suggestivo itinerario tra bellezza e riflessione. Un’occasione unica per immergersi nel cuore della città, attraversando soglie di speranza ispirate a Giovanni Paolo II. Non perdere questa magica notte di cultura e spiritualità: scopri di più e abbonati a DayItalianews!

Un itinerario di Arte, Silenzio e Spiritualità nel cuore della notte veneziana dalle 21.00 alle 22.30 VENEZIA 20.6.2025 – In occasione della nuova edizione di Art Night Venezia, in programma sabato 21 giugno 2025, la Diocesi di Venezia propone un percorso culturale e spirituale dal titolo "Varcare la soglia della speranza", ispirato all'omonimo libro di Giovanni Paolo II, nel ventennale della sua morte, e alla Bolla di indizione del Giubileo 2025 ( Spes non confundit ). Attraverso sei chiese e un sito culturale di particolare valore, solitamente non accessibili o poco conosciuti, i visitatori saranno accompagnati in un itinerario serale di meditazione, bellezza e ascolto.

