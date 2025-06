Art Basel Senatore e Sassolino protagonisti ad Unlimited

Art Basel a Basilea si conferma il palcoscenico più prestigioso dell'arte contemporanea, con la sezione Unlimited che cattura l'essenza stessa della creatività. Tra i protagonisti italiani, Marinella Senatore e Sassolino si distinguono per opere innovative e suggestive, portando in scena un dialogo vibrante tra arte e pubblico. Questi talenti dimostrano che l’Italia continua a essere al centro dell’attenzione internazionale, arricchendo un evento già di per sé straordinario.

Basilea, 20 giu. (askanews) - Art Basel a Basilea è la fiera d'arte contemporanea più importante, e la sezione Unlimited, dedicata alle opere di grandi dimensioni, è una dei luoghi chiave dell'intero evento, simbolo e polso della situazione. E due artisti italiani sono protagonisti di alcuni dei lavori più interessanti, a partire da Marinella Senatore che con una delle sue più celebri luminarie fa proprio da porta d'ingresso nell'esposizione. "Quando è stato il momento di scegliere tra le opere più monumentali che avevo - ha detto l'artista ad askanews - la scelta è ricaduta su questo lavoro perché forma una specie di piazza, e se ci pensiamo, è quello che veramente originariamente le luminarie erano in realtà: architetture effimere che costruivano degli spazi temporanei per l'assemblea, l'incontro dei cittadini, ed è anche celebrativa al tempo stesso.

