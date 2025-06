Art Basel Sassolino | il mercato è il campo da gioco che abbiamo

Art Basel Sassolino, il cuore pulsante del mercato dell'arte, rappresenta un vero e proprio campo da gioco in cui gli artisti si confrontano e si sfidano. Arcangelo Sassolino, protagonista della fiera, ha condiviso con entusiasmo il suo punto di vista: accettare il sistema come una realtà con cui convivere, trovando nel confronto una fonte di ispirazione. Ma cosa significa davvero navigare in questo mondo complesso? Scopriamolo insieme.

Basilea, 20 giu. (askanews) - "Se decidi di stare dentro il sistema, questo è il tavolo da gioco che ci è dato in cui giocare. E logicamente si potrebbero aprire tante questioni su cosa è il mercato, però in qualche modo è uno di quei compromessi con cui devi riuscire a convivere. E ammetto che sono felice di essere qua". Così Arcangelo Sassolino, uno degli artisti italiani protagonisti ad Art Basel, ha spiegato ad askanews il suo rapporto con il mercato e il sistema dell'arte, che nella fiera svizzera si mostrano in tutta la loro struttura.

