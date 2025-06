Arrivano in Italia le lavatrici LG Next AI DD Si parte da 799 euro

Scopri le innovative lavatrici LG Next AI DD, ora in Italia a partire da soli 799 euro! Combinate intelligenza artificiale, efficienza energetica e una rivoluzionaria riduzione delle microplastiche per un bucato più pulito e sostenibile. Pronte a cambiare il modo di lavare? Leggi tutto e lasciati sorprendere dalle nuove frontiere della tecnologia domestica!

Intelligenza artificiale, efficienza energetica e riduzione delle microplastiche: le principali caratteristiche dei nuovi modelli LG. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Arrivano in Italia le lavatrici LG Next AI DD. Si parte da 799 euro

Arrivano in Italia le lavatrici LG Next AI DD. Si parte da 799 euro.

