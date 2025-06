Arriva il disegno di legge che definisce per la prima volta l’extravergine italiano di qualità

Arriva in Italia un disegno di legge rivoluzionario che definisce l’extravergine di qualità, introducendo il "Sistema Evo Qualità". Con parametri chimici più rigorosi e nuove strategie promozionali, questa legge mira a valorizzare l’olio italiano come gioiello del patrimonio culturale e gastronomico. Un passo fondamentale per elevare gli standard e proteggere il nostro oro verde, garantendo al consumatore un prodotto autentico e di eccellenza.

Un ddl che punta a rivoluzionare il mondo dell'olio stabilendo i parametri per la produzione di alta qualità attraverso il "Sistema Evo Qualità". Per la prima volta al mondo ci saranno valori chimici molto più restrittivi rispetto al classico extravergine, ma anche strumenti di promozione del prodotto e del patrimonio culturale legato all'olivicoltura. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Arriva il disegno di legge che definisce per la prima volta l’extravergine italiano di qualità

In questa notizia si parla di: qualità - prima - volta - extravergine

Il 92% dei giovani usa lo smartphone prima di dormire. Con una luminosità pari a 50 volte quella della luna piena, a farne le spese sono la qualità del sonno e le capacità psicofisiche - Il 92% dei giovani utilizza lo smartphone prima di dormire, espandendo la luminosità a 50 volte quella della luna piena e compromettendo il sonno e le capacità psicofisiche.

**Tradizione e qualità in ogni goccia!** Scopri il **vero sapore della Sicilia** con l'olio extravergine di oliva biologico **Carpino**, prodotto nel cuore degli Iblei, a Palazzolo Acreide. Un olio di eccellenza, ottenuto da olive **Tonda Iblea**, raccolte a man Vai su Facebook

Per la prima volta l'olio extravergine avrà una grande fiera dedicata; Olio Carapelli extravergine? Sanzione da 230 mila euro. L’azienda risponde; Olio di oliva contaminato da Aspergillus: i rischi per il consumatore.