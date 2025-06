Arrigo Sacchi il vate di Fusignano Dai dilettanti al tetto d’Europa Il visionario che cambiò il calcio

Arrigo Sacchi, il visionario di Fusignano, ha rivoluzionato il calcio, portandolo dai dilettanti all’apice dell’Europa. Ma dietro a questa grande figura si cela un uomo di cultura e passione, Alfredo Belletti, il bibliotecario e anima pulsante dell’AC Fusignano. È grazie a menti illuminate come lui che il gioco più bello del mondo ha trovato una nuova, brillante sintesi. Ecco come una piccola comunità può cambiare il destino del calcio mondiale.

È inutile chiedersi come sarebbe stato il calcio senza Arrigo Sacchi. Di certo, sarebbe stato un altro calcio. Punto. Se il gioco più bello del mondo ha trovato una sintesi nuova, diversa, innovativa, forse anche geniale, il merito è di Alfredo Belletti. Uomo di cultura, Belletti era il bibliotecario di Fusignano. Ma anche il factotum dell'Ac Fusignano, che – parliamo del 1972 – lottava per non retrocedere dalla Seconda categoria. Belletti, che aveva allenato Sacchi fin dai Pulcini, lo convince a tornare a giocare. Sì, perché Sacchi aveva smesso col calcio per dedicarsi all'azienda di famiglia.