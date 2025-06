Arquà Petrarca ospita la Notte romantica dei borghi più belli d' Italia

Preparati a immergerti in un’atmosfera unica: Arquà Petrarca, il borgo incantato sui Colli Euganei, si trasforma nel palcoscenico perfetto per la “Notte romantica dei borghi più belli d’Italia”. Sabato 21 giugno, dalle 19.30 alle 23, lasciati avvolgere da luci soffuse, melodie e spettacoli che renderanno questa serata indimenticabile. Un evento da vivere con il cuore aperto, dove ogni angolo svela magia e poesia. Non mancare!

Sabato 21 giugno, dalle 19.30 alle 23, . Una serata-evento in cui il suggestivo borgo sui Colli Euganei si accenderà di magia tra luci soffuse, musica e suggestioni. Spettacoli luminosi, artisti di strada, ballerini di.

