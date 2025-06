ARPA Abruzzo | Audizione in Regione Svela i Dettagli della Nuova Sede

L'incontro ha svelato dettagli cruciali sulla nuova sede di ARPA Abruzzo a Teramo, tra tempistiche e costi. Durante l'audizione del 20 giugno 2025 in Regione, i vertici dell’agenzia hanno risposto alle domande della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale, offrendo chiarezza su un progetto che promette miglioramenti significativi per il territorio. La trasparenza e l’impegno dell’ARPA rafforzano la fiducia dei cittadini nel processo di sviluppo.

Durante un'audizione in Regione, ARPA Abruzzo ha fornito chiarimenti sul processo di trasferimento della sede di Teramo, rispondendo a interrogativi su tempistiche e costi. Il 20 giugno 2025, si è tenuta in Regione un'audizione convocata dalla Commissione Vigilanza del Consiglio regionale, durante la quale i vertici di ARPA Abruzzo hanno fornito chiarimenti in merito al trasferimento della sede del distretto di Teramo. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il vicepresidente della Regione con delega all'Ambiente, Emanuele Imprudente, il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e il presidente della Provincia, Camillo D'Angelo.

