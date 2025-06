Arnautovic pensa al suo futuro | un club turco sulle tracce dell’attaccante austriaco

Marko Arnautovic sta valutando il suo prossimo passo nel mondo del calcio, con un club turco che si fa avanti interessato alle sue qualità. Dopo aver concluso la sua avventura all’Inter e aver lasciato Milano a parametro zero, l’attaccante austriaco si trova a un bivio: continuare in Europa o esplorare nuove opportunità. La sua esperienza e leadership sono un patrimonio prezioso, ma cosa riserverà il futuro a questo prolifico protagonista? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Dopo aver lasciato Milano a parametro zero, Marko Arnautovic è alla ricerca di una nuova sistemazione. Sulle sue tracce ci sarebbe un club turco. Come è noto, Marko Arnautovic ha lasciato l' Inter alla fine della scorsa stagione. Dal momento del suo ritorno nell'agosto 2023, l'austriaco ha realizzato 14 gol e 5 assist in 62 presenze, evidenziando i suoi limiti ma dimostrandosi un grande uomo spogliatoio all'occorrenza utile alla causa. L'attaccante classe 1989 ha lasciato Milano a parametro zero e, per il momento, si sta godendo un po' di meritate vacanze con la sua famiglia. Presto, però, Arnautovic dovrà pensare al suo futuro e i suoi agenti sono già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

